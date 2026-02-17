POLITIQUE
17 février 2026

Mort de Quentin : une minute de silence observée à l'Assemblée nationale

Les députés ont respecté une minute de silence ce mardi après-midi pour rendre hommage à Quentin Deranque, mort vendredi à Lyon en marge d'une conférence de la députée LFI Rima Hassan.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

