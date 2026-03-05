AFFAIRE NAHEL

5 mars 2026

Mort de Nahel : le policier sera jugé pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et non pour « meurtre »

Ce jeudi 5 mars, la cour d'appel de Versailles a ordonné en appel un procès pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et non pour « meurtre », à l'encontre du policier auteur du tir mortel contre Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre.