Mila : « Pour moi, la laïcité est morte »

La jeune Mila, victime de cyberharcèlement et de menaces de mort après des propos tenus sur Internet sur l’islam en 2020, était l’invitée de BFMTV et RMC ce lundi 8 avril. Elle a notamment été interrogée par Apolline de Malherbe sur la multiplication d’incidents au sein des établissements scolaires. Selon Mila, « la laïcité est morte » au regard de la situation au sein de l’Education nationale.

« On parle de laïcité au sein des établissements, est-ce que la laïcité est encore efficace aujourd'hui ? Pour moi la laïcité, elle est morte », a confié Mila, au micro d'Apolline de Malherbe.

Lors de cette interview ce lundi, Mila a confié qu’elle avait « l'impression qu'on a une véritable police des moeurs dans les lycées, des élèves qui sont encouragées par leurs parents ».

La jeune Mila est déscolarisée depuis quatre ans après avoir été ciblée par des menaces de mort et des vagues de cyber harcèlement.

Mila a expliqué avoir « des copines qui me disent que pour aller dans certains endroits, pour être acceptée avec telle personne, pour traîner dans certains quartiers, je porte une burqa et personne me fait chier ».

Lors de cet entretien, Mila a aussi critiqué les féministes de gauche. Mila les accuse de ne pas la soutenir sous prétexte qu'elle s'en est prise à l'islam. Mila a aussi dénoncé le manque de soutien de certaines féministes envers les femmes iraniennes.