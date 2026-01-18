POLITIQUE
© LUIS ROBAYO / AFP

José Raúl Mulino, Rodrigo Paz, António Costa, Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei, Yamandu Orsi et Mauro Vieira posent pour la photo officielle à la fin de la cérémonie de signature de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, au Gran Teatro José Asunción Flores de la Banque centrale du Paraguay à Asunción, le 17 janvier 2026.

SIGNATURE

18 janvier 2026

Mercosur : l’Union européenne a officiellement signé le traité de libre-échange avec les pays d’Amérique latine

L’accord commercial a officiellement été signé ce week-end. Il va permettre de créer l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde, qui représentera 30% du PIB mondial.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

