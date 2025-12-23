POLITIQUE
Capture d’écran BFMTV

VIDEO

23 décembre 2025

Mais à quoi sert cette « loi spéciale » qui va être votée en l'absence de budget ?

Faute de pouvoir voter un budget à l'heure pour la nouvelle année, la France va devoir recourir à une « loi spéciale » pour sortir temporairement de l'impasse budgétaire.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

