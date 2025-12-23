Capture d’écran BFMTV
Mais à quoi sert cette « loi spéciale » qui va être votée en l'absence de budget ?
Faute de pouvoir voter un budget à l'heure pour la nouvelle année, la France va devoir recourir à une « loi spéciale » pour sortir temporairement de l'impasse budgétaire.
