COLOSSAL
5 juin 2026
L’UE investit 92 millions d’euros dans un réseau mondial d’observation des océans
L’objectif de la Commission européenne est de faire de l’Union européenne la superpuissance mondiale de la surveillance et du renseignement en mer, notamment face à des « acteurs malveillants ».
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Vu sur:Euronews
MOTS-CLESocéans , Commission européenne , environnement , Défense , investissement , Union européenne , renseignement
THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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