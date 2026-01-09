POLITIQUE
Manifestations massives à Téhéran après l’appel de l’héritier du chah, coupure totale d’Internet

© Euronews

L'Iran secoué par un mouvement de protestation contre la république islamique.

LA TYRANNIE VACILLE

9 janvier 2026

L’Iran à l’épreuve de la rue : Téhéran s’embrase, le régime coupe Internet : les images

Des dizaines de milliers d’Iraniens ont défié le pouvoir jeudi soir après l’appel du prince héritier en exil Reza Pahlavi. Face à cette mobilisation d’ampleur inédite, les autorités ont plongé le pays dans le noir numérique, tandis que la répression fait déjà plusieurs dizaines de morts.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

