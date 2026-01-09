Manifestations massives à Téhéran après l’appel de l’héritier du chah, coupure totale d’Internet
© Euronews
L'Iran secoué par un mouvement de protestation contre la république islamique.
LA TYRANNIE VACILLE
9 janvier 2026
L’Iran à l’épreuve de la rue : Téhéran s’embrase, le régime coupe Internet : les images
Des dizaines de milliers d’Iraniens ont défié le pouvoir jeudi soir après l’appel du prince héritier en exil Reza Pahlavi. Face à cette mobilisation d’ampleur inédite, les autorités ont plongé le pays dans le noir numérique, tandis que la répression fait déjà plusieurs dizaines de morts.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS