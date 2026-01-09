LA TYRANNIE VACILLE

9 janvier 2026

L’Iran à l’épreuve de la rue : Téhéran s’embrase, le régime coupe Internet : les images

Des dizaines de milliers d’Iraniens ont défié le pouvoir jeudi soir après l’appel du prince héritier en exil Reza Pahlavi. Face à cette mobilisation d’ampleur inédite, les autorités ont plongé le pays dans le noir numérique, tandis que la répression fait déjà plusieurs dizaines de morts.