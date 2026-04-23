EUROPE

23 avril 2026

L’Europe appelée à s’affirmer face à Donald Trump

L’Europe doit changer de ton face à Donald Trump et renforcer sa propre puissance militaire. C’est le constat dressé par Anders Fogh Rasmussen, ancien secrétaire général de l’OTAN, qui estime que le temps de la complaisance est révolu. Selon lui, les Européens doivent désormais adopter une attitude plus ferme et assumer pleinement leur rôle sur la scène internationale.