Le pétrolier Grinch, en provenance de la Russie, passe sous contrôle français
COUP D'ECLAT
26 janvier 2026
Les images de l'opération d'arraisonnement du pétrolier Grinch appartenant à la flotte fantôme russe, en Méditerranée
Soupçonné de contourner les sanctions occidentales contre Moscou, un pétrolier au pavillon incertain a été intercepté par la Marine nationale puis immobilisé au large de la côte provençale. Une opération spectaculaire qui illustre le durcissement de la lutte contre les réseaux maritimes clandestins liés au pétrole russe.
