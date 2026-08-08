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8 août 2026

Le chômage poursuit sa hausse en France et atteint 8,3 %, son plus haut niveau depuis 2020

Le taux de chômage a progressé de 0,2 point au deuxième trimestre pour atteindre 8,3 % de la population active, selon l’Insee. Il retrouve ainsi son plus haut niveau depuis l’automne 2020, en pleine crise du Covid, et signe un sixième trimestre consécutif de hausse.

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économie , société , la France , chomâge , Emploi

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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