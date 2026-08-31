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COOPERATION FRANCO-SUEDOISE

31 août 2026

La Suède signe un contrat de 4,3 milliards d'euros pour l'acquisition de quatre frégates françaises

Le gouvernement suédois a signé lundi un contrat de 4,3 milliards d'euros pour l'acquisition de quatre frégates françaises de défense et d'intervention (FDI), en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Ulf Kristersson, à Stockholm.

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MOTS-CLES

France , Suède , frégates , coopération , OTAN , Emmanuel Macron

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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