COOPERATION FRANCO-SUEDOISE
31 août 2026
La Suède signe un contrat de 4,3 milliards d'euros pour l'acquisition de quatre frégates françaises
Le gouvernement suédois a signé lundi un contrat de 4,3 milliards d'euros pour l'acquisition de quatre frégates françaises de défense et d'intervention (FDI), en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Ulf Kristersson, à Stockholm.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.