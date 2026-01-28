Capture d’écran BFMTV
« FOR SHUR »
28 janvier 2026
La prise de parole intégrale d'Emmanuel Macron et des dirigeants du Danemark et du Groënland
Le chef de l'État réunit ce mercredi 28 janvier un conseil de défense à l'Élysée. Mette Frederiksen, la Première ministre danoise, et le Premier ministre du Groënland, Jens-Frederik Nielsen, se sont exprimés aux côtés du président de la République.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.