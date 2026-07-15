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15 juillet 2026

La croissance économique chinoise au plus bas depuis trois ans

L'économie chinoise a nettement ralenti, enregistrant une croissance de 4,3 % sur un an au deuxième trimestre, a annoncé le gouvernement mercredi. C’est son rythme le plus faible depuis plus de trois ans.

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MOTS-CLES

Chine , croissance , PIB , Economie , exportations

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.