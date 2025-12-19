CRIME INEXPLIQUE

19 décembre 2025

L'assassinat d'un spécialiste de la fusion nucléaire choque les Etats-Unis, et ses collègues

Abattu devant son domicile aux États-Unis, le chercheur portugais Nuno Loureiro laisse derrière lui une communauté scientifique sous le choc, incapable de comprendre les raisons d’un crime qui bouleverse bien au-delà du monde académique.