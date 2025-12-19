POLITIQUE
"Une perte immense" : les collègues du professeur Nuno Loureiro sous le choc après sa mort par balle

CRIME INEXPLIQUE

19 décembre 2025

L'assassinat d'un spécialiste de la fusion nucléaire choque les Etats-Unis, et ses collègues

Abattu devant son domicile aux États-Unis, le chercheur portugais Nuno Loureiro laisse derrière lui une communauté scientifique sous le choc, incapable de comprendre les raisons d’un crime qui bouleverse bien au-delà du monde académique.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

Vu sur:

Euronews

MOTS-CLES

assassinat , Chercheur , fusion nucléaire , Etats-Unis , choc

THEMATIQUES

Faits divers
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

