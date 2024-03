Jean-Sébastien Ferjou : « Les agressions au couteau deviennent une réalité du quotidien »

Crédits Photo: Capture d'écran Dailymotion / CNews DR

Jean-Sébastien Ferjou était l'invité de CNews

Le directeur de la publication d'Atlantico, Jean-Sébastien Ferjou, était l’invité de CNews et a commenté le récent incident dans la banlieue de Dijon où la principale d’un collège a été menacée par un élève.

Ce vendredi, un adolescent de 15 ans a menacé avec un couteau de cuisine la principale d’un collège de Chenôve, dans la banlieue de Dijon. Le suspect a été rapidement interpellé et désarmé. Cette information a été évoquée sur le plateau de CNews. Jean-Sébastien Ferjour, le directeur de la publication d’Atlantico, était l’invité de CNews.

Alors que les agressions au couteau se multiplient et sont de plus en plus inquiétantes en France, la réponse judiciaire interroge.

Selon Jean-Sébastien Ferjou, « il y a un problème spécifique (…) qui se pose avec les couteaux. Il y a de plus en plus de couteaux qui sont sortis dans n’importe quelle circonstance. Cette semaine, mon fils a vu dans un autobus à Paris deux hommes se disputer devant lui. L’un des individus a sorti un couteau. Cela devient une réalité du quotidien. Pourtant, c’est un délit de porter des couteaux en public. Il faut se poser la question des contrôle set que les peines puissent être très alourdies et que les sanctions soient fermes pour les individus qui portent des couteaux dans la rue ».

