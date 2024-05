Jean-Sébastien Ferjou : « La judiciarisation du débat politique est profondément toxique »

Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico.

Mathilde Panot et Rima Hassan entendues par la police. Les Insoumises Mathilde Panot et Rima Hassan ont été entendues mardi dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquêtes pour "apologie du terrorisme" après des propos liés à la guerre au Proche-Orient, des convocations qualifiées de "censure" par La France insoumise. Jean-Sébastien Ferjou a dénoncé le double discours : « Il faut que Rima Hassan choisisse son camp si je suis dire : à la fin de son audition, elle a dit que tout s’était très bien passé et avant elle disait qu'on était dans un régime autoritaire. Il faudrait savoir ce qu’elle veut (...) Ce sont les Insoumis qui ont mis en scène leur convocation, ce n’est pas le parquet qui a communiqué, mais je crois que la judiciarisation du débat politique est profondément toxique, il faut qu’ils puissent dire ce qu’ils veulent même si c’est choquant, et que les autres puissent répondre, car les Insoumis sont dans une forme d’ambiguïté vis-à-vis de l’antisémitisme et du Hamas ».

Sur les manifestations en faveur de la Palestine dans les universités occidentales, Jean-Sébastien Ferjou regrette le caractère « obsessionnel » des étudiants vis-à-vis d’Israël, qui parlent de génocide dans la bande de Gaza. « Derrière l’idée de génocide, il y a le mal absolu donc que fait-on du mal absolu ? On l’éradique. Derrière ça, il y a l’idée qu’on veut mettre fin à l’existence même d’Israël ».