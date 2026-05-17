POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

ENQUETE EN COURS

17 mai 2026

Italie : Giorgia Meloni se rend au chevet des victimes fauchées par un automobiliste à Modène

La première ministre italienne a annulé un déplacement à Chypre, ce dimanche, pour se rendre auprès des victimes ayant été ciblées par un automobiliste dans les rues de Modène.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Italie , Modène , accident , voiture , voiture-bélier , accident de la route , attaque , assaillant , Giorgia Meloni , victimes , blessés , enquête , investigations

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédentes
2Le grand gâchis : la France, bien partie pour être l’une des perdantes mondiales de l’IA
3Vincent Bolloré : l’homme qui a compris avant les autres que les contenus valaient désormais plus que les tuyaux
4Eurovision 2026 : quand la science des statistiques révèle les fraudes au vote
5Taille réelle des pays sur la carte du monde, sans distorsion due à la projection de Mercator
6Britney Spears jappe au restaurant; Adriana Karembeu & Marc Lavoine se font sex-braquer, Sarah Ferguson & P. Diddy se seraient sexquentés; Amal Clooney madrague George; Kim Kardashian renonce au droit; Rihanna joue du sous-seins, Hailey Bieber du sur-cul
7Appel à l’insurrection : défaite de notre Etat de droit, une nouvelle étape est franchie