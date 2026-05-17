ENQUETE EN COURS
17 mai 2026
Italie : Giorgia Meloni se rend au chevet des victimes fauchées par un automobiliste à Modène
La première ministre italienne a annulé un déplacement à Chypre, ce dimanche, pour se rendre auprès des victimes ayant été ciblées par un automobiliste dans les rues de Modène.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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