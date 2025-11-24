POLITIQUE
Beyrouth : Israël élimine le numéro 2 du Hezbollah

CIBLE ATTEINTE

24 novembre 2025

Israël frappe Beyrouth et élimine le numéro deux du Hezbollah

Une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth a tué Haytham Ali Tabatabai, chef d’état-major et figure centrale du Hezbollah, marquant un nouveau tournant dans l’escalade régionale. Alors que le mouvement chiite promet une riposte « appropriée », Beyrouth accuse Israël de torpiller le cessez-le-feu et alerte sur un risque d’embrasement généralisé.

Géopolitique
