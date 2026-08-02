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2 août 2026

Incendie sur un site industriel en Moselle : un épais nuage toxique force les habitants à se calfeutrer

Un violent incendie s'est déclaré sur le site industriel Safe, à Gandrange, projetant un épais panache de fumée noire visible à des kilomètres. Face au risque lié à la présence de produits toxiques, les autorités ont appelé les habitants à se confiner tandis que 130 sapeurs-pompiers étaient engagés sur l'intervention.

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Seveso , incendies , alerte

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A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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