RISQUE INDUSTRIEL

Incendie sur un site industriel en Moselle : un épais nuage toxique force les habitants à se calfeutrer

Un violent incendie s'est déclaré sur le site industriel Safe, à Gandrange, projetant un épais panache de fumée noire visible à des kilomètres. Face au risque lié à la présence de produits toxiques, les autorités ont appelé les habitants à se confiner tandis que 130 sapeurs-pompiers étaient engagés sur l'intervention.