L’APRES-VISITE PAPALE
26 septembre 2026
« Il y aura un avant et un après » : que peut vraiment changer la visite de Léon XIV en France ?
La visite de Léon XIV en France suscite déjà l’espoir d’un « avant et d’un après ». Reste à voir si la ferveur des rassemblements laissera une trace durable.
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MOTS-CLESle pape , Léon XIV , la France , religion , chrétiens
THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.