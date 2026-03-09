CRISE ENERGETIQUE

9 mars 2026

Guerre au Moyen-Orient : la flambée du pétrole inquiète les marchés mondiaux

L’escalade militaire entre l’Iran, les États-Unis et Israël provoque un choc immédiat sur les marchés de l’énergie. Les prix du pétrole ont bondi à des niveaux inédits depuis plusieurs années, tandis que les places financières asiatiques chutent brutalement, alimentant les craintes d’un ralentissement économique mondial.