CRISE ENERGETIQUE
9 mars 2026
Guerre au Moyen-Orient : la flambée du pétrole inquiète les marchés mondiaux
L’escalade militaire entre l’Iran, les États-Unis et Israël provoque un choc immédiat sur les marchés de l’énergie. Les prix du pétrole ont bondi à des niveaux inédits depuis plusieurs années, tandis que les places financières asiatiques chutent brutalement, alimentant les craintes d’un ralentissement économique mondial.
Vu sur:Euronews
THEMATIQUESGéopolitique
