Donald Trump au sujet du Groenland.
LA BANQUISE, MODE NEGOCIATION
21 janvier 2026
Groenland : Trump promet de ne pas user de la force… mais impose son deal
À Davos, Donald Trump a relancé sa volonté d’acquérir le Groenland, promettant de ne « pas utiliser la force ». Un discours faussement apaisant, où la menace se fait plus feutrée mais reste bien présente.
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESDonald Trump , Groenland , banquise
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.