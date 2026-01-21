POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Donald Trump au sujet du Groenland.

LA BANQUISE, MODE NEGOCIATION

21 janvier 2026

Groenland : Trump promet de ne pas user de la force… mais impose son deal

À Davos, Donald Trump a relancé sa volonté d’acquérir le Groenland, promettant de ne « pas utiliser la force ». Un discours faussement apaisant, où la menace se fait plus feutrée mais reste bien présente.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Donald Trump , Groenland , banquise

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
5 Contrairement aux idées reçues, avoir froid ne rend pas malade, alors pourquoi les maladies sont-elles plus fréquentes en hiver ?
6SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément
7Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?