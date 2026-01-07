NOUVELLE DONNE

7 janvier 2026

Groenland : après le Venezuela, la tentation annexionniste de Donald Trump ouvre une crise stratégique transatlantique

Les déclarations de la Maison Blanche confirmant que Donald Trump envisage « plusieurs options », y compris militaires, pour placer le Groenland sous contrôle américain marquent une rupture majeure dans les relations transatlantiques. Présentée comme une nécessité de sécurité nationale, l’ambition américaine s’inscrit dans une vision de l’Arctique désormais perçu comme un nouvel espace de confrontation géopolitique entre grandes puissances.