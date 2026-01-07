FR Groenland : Trump étudie "plusieurs options" y compris "utiliser l'armée", selon sa porte-parole
La capitale du Groenland ; Nuuk.
7 janvier 2026
Groenland : après le Venezuela, la tentation annexionniste de Donald Trump ouvre une crise stratégique transatlantique
Les déclarations de la Maison Blanche confirmant que Donald Trump envisage « plusieurs options », y compris militaires, pour placer le Groenland sous contrôle américain marquent une rupture majeure dans les relations transatlantiques. Présentée comme une nécessité de sécurité nationale, l’ambition américaine s’inscrit dans une vision de l’Arctique désormais perçu comme un nouvel espace de confrontation géopolitique entre grandes puissances.
