PRIORITE AUX FAITS

27 mars 2026

Géraldine Woessner, journaliste au Point, dénonce les dérives autour de la désinformation scientifique sur les questions écologiques

Devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, la journaliste spécialisée dans l'environnement et l'agriculture, Géraldine Woessner (Le Point) a pointé les dérives de l'information scientifique. Selon elle, la course à l'audience pousse certains médias à mettre en scène des « révélations » au détriment de la rigueur : « Pour faire une émission de scandale par semaine, il va falloir les gonfler un petit peu ». De l'antivaccinisme au glyphosate, elle détaille comment des lobbies militants s'imposent sur les antennes publiques, avec des conséquences sanitaires et démocratiques majeures. Un plaidoyer pour le retour aux faits et au décryptage rigoureux face au sensationnalisme.