Israël accepte de rouvrir le point de passage de Rafah, le corps du dernier otage identifié

Israël accepte de rouvrir le point de passage de Rafah, le corps du dernier otage identifié

TIMIDE OUVERTURE

27 janvier 2026

Gaza : Rafah entrouvert, le dernier otage israélien identifié, l’ONU sous pression à Jérusalem-Est

Alors qu’Israël annonce une réouverture partielle et très encadrée du point de passage de Rafah, l’armée affirme avoir rapatrié le corps du dernier otage retenu à Gaza. Une annonce lourde de symboles, sur fond de tensions persistantes avec les Nations unies.

