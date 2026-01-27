Israël accepte de rouvrir le point de passage de Rafah, le corps du dernier otage identifié
27 janvier 2026
Gaza : Rafah entrouvert, le dernier otage israélien identifié, l’ONU sous pression à Jérusalem-Est
Alors qu’Israël annonce une réouverture partielle et très encadrée du point de passage de Rafah, l’armée affirme avoir rapatrié le corps du dernier otage retenu à Gaza. Une annonce lourde de symboles, sur fond de tensions persistantes avec les Nations unies.
