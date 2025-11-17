POLITIQUE
Réforme des retraites en Allemagne : Friedrich Merz s'oppose à l'union des jeunes de son parti

PRISE DE POSITION

17 novembre 2025

Friedrich Merz assume la réforme des retraites et se heurte à la fronde de la jeunesse de son parti

Lors de la Journée de l’Allemagne organisée par la Junge Union, le chancelier Friedrich Merz a pris une position nette : il soutiendra la réforme des retraites, malgré l’opposition ouverte de l’aile jeune de la CDU/CSU. Une prise de parole qui, au-delà du débat social, s’est transformée en plaidoyer européen et en mise à distance ferme de l’extrême droite.

Emmanuel Cahour

3 min de lecture

Emmanuel Cahour

