ESCALADE AU MOYEN-ORIENT

7 mars 2026

Explosions à Dubaï, Manama et Jérusalem : la guerre entre dans son huitième jour

Les échanges de frappes se poursuivent au Moyen-Orient. Des explosions ont été entendues ce samedi matin à Dubaï, Manama et Jérusalem, tandis que les États-Unis annoncent accélérer leur production d’armements.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

