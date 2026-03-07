ESCALADE AU MOYEN-ORIENT
7 mars 2026
Explosions à Dubaï, Manama et Jérusalem : la guerre entre dans son huitième jour
Les échanges de frappes se poursuivent au Moyen-Orient. Des explosions ont été entendues ce samedi matin à Dubaï, Manama et Jérusalem, tandis que les États-Unis annoncent accélérer leur production d’armements.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
