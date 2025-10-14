Intervention historique

L'essentiel des images du discours de Donald Trump devant la Knesset

Sous les applaudissements nourris des députés israéliens, Donald Trump a prononcé lundi à Jérusalem un discours historique devant la Knesset, scellant symboliquement la fin de la guerre à Gaza et appelant à une « ère de paix perpétuelle » entre Israël et le monde arabe. Le président américain, en visite express avant de se rendre en Égypte pour le « Sommet pour la paix » à Gaza, a livré une allocution lyrique, parfois triomphaliste, mêlant religion, politique et récit personnel — dans la plus pure tradition trumpienne.