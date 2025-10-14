Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 5 heures
Crédits Photo: Le Figaro
Discours de Trump : l'essentiel de la prise de parole du président américain à la Knesset
Intervention historique

L'essentiel des images du discours de Donald Trump devant la Knesset

Sous les applaudissements nourris des députés israéliens, Donald Trump a prononcé lundi à Jérusalem un discours historique devant la Knesset, scellant symboliquement la fin de la guerre à Gaza et appelant à une « ère de paix perpétuelle » entre Israël et le monde arabe. Le président américain, en visite express avant de se rendre en Égypte pour le « Sommet pour la paix » à Gaza, a livré une allocution lyrique, parfois triomphaliste, mêlant religion, politique et récit personnel — dans la plus pure tradition trumpienne.

L'essentiel des images du discours de Donald Trump devant la Knesset

Vu sur: Le Figaro

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés