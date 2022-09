Eric Zemmour : « Les évènements de ces premiers mois après la campagne présidentielle ne m'ont pas donné tort »

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV RMC / DR

Eric Zemmour était l'invité de RMC et BFMTV ce lundi 5 septembre.

Après son engagement dans la course à la présidentielle et pour les législatives, Eric Zemmour était l’invité de BFMTV et RMC en cette rentrée politique. Au regard de la situation politique et de nombreuses crises qui traversent le pays, Eric Zemmour a indiqué que son constat sur la France et sur Emmanuel Macron lors de la campagne électorale était le bon :

« Les évènements de ces premiers mois après la campagne présidentielle ne m'ont pas donné tort. (…) On a vécu un été infernal avec de multiples agressions au couteau etc... Et le président de la République nous annonce un hiver terrible où on pourrait nous couper le chauffage. Donc vous voyez, ce grand remplacement et ce grand déclassement, nous les avons ».

Eric Zemmour a aussi confié qu’il avait pensé à « arrêter » la politique après la présidentielle. Il poursuit néanmoins son combat, maintenant que « le grand remplacement » et « le grand déclassement » sont toujours d'actualité, selon lui.

Il estime que le sujet de la « disparition programmée de la France » va devenir « de plus en plus important ».

Alors que le procès s’ouvre ce lundi, Eric Zemmour a indiqué que s’il avait « été président, l'auteur des attentats de Nice aurait été expulsé, il n'aurait pas été là » pour commettre cet attentat.

Eric Zemmour a également salué l’attitude de Ségolène Royal et ses propos sur les crimes de guerre en Ukraine : « Elle est très courageuse ».

Eric Zemmour va participer au meeting de Reconquête, prévu le 11 septembre dans le Var, à l'occasion de l'université d'été de sa formation politique.