PARTENARIAT STRATEGIQUE
17 février 2026
Entre une vente record des Rafales et l'IA, un programme chargé pour la visite de Macron en Inde
Emmanuel Macron retrouve, mardi 17 février, le premier ministre indien, Narendra Modi, à Mumbai, pour renforcer le partenariat stratégique bilatéral, axé sur la coopération en matière d'intelligence artificielle et un potentiel contrat de plusieurs milliards de dollars portant sur 114 avions de combat français Dassault Rafale supplémentaires.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
