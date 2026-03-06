POLITIQUE
EQUILIBRES EUROPEENS

6 mars 2026

En Hongrie, les petits partis pourraient-ils peser dans les élections législatives ?

À quelques semaines des élections législatives hongroises d’avril, la campagne reste dominée par le parti au pouvoir Fidesz et par le mouvement Tisza de Péter Magyar. Mais plusieurs formations plus modestes espèrent tirer profit d’un paysage politique fragmenté pour jouer un rôle décisif dans le futur Parlement.

Emmanuel Cahour

