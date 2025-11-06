l’accueil chaleureux des Brésiliens à Emmanuel Macron avant la COP 30.
© MOHAMMED BADRA / AFP
ESCALE BRESILIENNE
6 novembre 2025
Emmanuel Macron mise sur la proximité avant la COP 30
En déplacement à Salvador de Bahia avant la COP 30 de Belém, Emmanuel Macron a multiplié les bains de foule et les échanges spontanés avec les habitants. Un moment symbolique dans une ville marquée par l’histoire de l’esclavage, à la veille d’un sommet climatique décisif.
1 min de lecture
MOTS-CLESEmmanuel Macron , COP 30 , Brésil , international
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.