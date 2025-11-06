POLITIQUE
l’accueil chaleureux des Brésiliens à Emmanuel Macron avant la COP 30.

© MOHAMMED BADRA / AFP

ESCALE BRESILIENNE

6 novembre 2025

Emmanuel Macron mise sur la proximité avant la COP 30

En déplacement à Salvador de Bahia avant la COP 30 de Belém, Emmanuel Macron a multiplié les bains de foule et les échanges spontanés avec les habitants. Un moment symbolique dans une ville marquée par l’histoire de l’esclavage, à la veille d’un sommet climatique décisif.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Emmanuel Macron , COP 30 , Brésil , international

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

