ESCALE BRESILIENNE

6 novembre 2025

Emmanuel Macron mise sur la proximité avant la COP 30

En déplacement à Salvador de Bahia avant la COP 30 de Belém, Emmanuel Macron a multiplié les bains de foule et les échanges spontanés avec les habitants. Un moment symbolique dans une ville marquée par l’histoire de l’esclavage, à la veille d’un sommet climatique décisif.