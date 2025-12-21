POLITIQUE
© LUDOVIC MARIN / AFP

Le président Emmanuel Macron s'adresse aux troupes françaises lors d'une cérémonie à la base du 5e régiment de cuirassiers, dans la Cité militaire Zayed, près d'Abu Dhabi, le 21 décembre 2025.

NOEL AVEC LES TROUPES

21 décembre 2025

Emmanuel Macron donne son feu vert à la construction d'un porte-avions pour remplacer le « Charles de Gaulle »

Le futur porte-avions entrera en service en 2038. Le chef de l’Etat s’est exprimé depuis une base militaire française à Abou Dhabi.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

