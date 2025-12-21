© LUDOVIC MARIN / AFP
Le président Emmanuel Macron s'adresse aux troupes françaises lors d'une cérémonie à la base du 5e régiment de cuirassiers, dans la Cité militaire Zayed, près d'Abu Dhabi, le 21 décembre 2025.
NOEL AVEC LES TROUPES
21 décembre 2025
Emmanuel Macron donne son feu vert à la construction d'un porte-avions pour remplacer le « Charles de Gaulle »
Le futur porte-avions entrera en service en 2038. Le chef de l’Etat s’est exprimé depuis une base militaire française à Abou Dhabi.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:France Info
MOTS-CLESdéfense , porte-avions , France , Emmanuel Macron , Charles de Gaulle , porte-avions Charles de Gaulle , armée , guerre , Noël , Pang
THEMATIQUESDéfense
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.