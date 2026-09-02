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ATTAQUE AU DRONE

2 septembre 2026

Drone explosif à l'aéroport de Leipzig : Emmanuel Macron dénonce « une ingérence » et « une guerre hybride » de la Russie

La France réaffirme sa solidarité envers l'Allemagne, après l'incident impliquant un drone chargé d'explosifs, début août à l'aéroport de Leipzig, que Berlin attribue à la Russie. « Encore une fois, c'est une ingérence », a dénoncé, ce mercredi 2 septembre, Emmanuel Macron depuis Eindhoven, aux Pays-Bas.

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Russie , Allemagne , Guerre en Ukraine , drone , aéroport , Leipzig , ingérence , guerre hybride

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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