ATTAQUE AU DRONE
2 septembre 2026
Drone explosif à l'aéroport de Leipzig : Emmanuel Macron dénonce « une ingérence » et « une guerre hybride » de la Russie
La France réaffirme sa solidarité envers l'Allemagne, après l'incident impliquant un drone chargé d'explosifs, début août à l'aéroport de Leipzig, que Berlin attribue à la Russie. « Encore une fois, c'est une ingérence », a dénoncé, ce mercredi 2 septembre, Emmanuel Macron depuis Eindhoven, aux Pays-Bas.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESEmmanuel Macron , Russie , Allemagne , Guerre en Ukraine , drone , aéroport , Leipzig , ingérence , guerre hybride
THEMATIQUESEurope
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.