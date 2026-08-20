PIRATAGE
20 août 2026
Données de santé : 6,8 millions de personnes potentiellement touchées par un piratage massif
Une cyberattaque visant la plateforme française de rendez-vous médicaux Alaxione aurait permis le vol de données concernant 6,8 millions de personnes. Une fuite massive, rapportée par French Breaches, dont l’ampleur et la nature exacte des informations compromises restent à confirmer.
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THEMATIQUESTech & IA
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.