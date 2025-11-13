La France rend hommage aux victimes du terrorisme
13 novembre 2025
Dix ans après : Paris se recueille, la mémoire reste vive
Dix ans après les attentats, Paris a rendu hommage aux victimes dans une série de cérémonies sobres et chargées d’émotion, du Stade de France au Bataclan, où familles, rescapés et premiers intervenants ont ravivé ensemble le souvenir d’une nuit qui ne s’efface pas.
