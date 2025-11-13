POLITIQUE
La France rend hommage aux victimes du terrorisme

HOMMAGES

13 novembre 2025

Dix ans après : Paris se recueille, la mémoire reste vive

Dix ans après les attentats, Paris a rendu hommage aux victimes dans une série de cérémonies sobres et chargées d’émotion, du Stade de France au Bataclan, où familles, rescapés et premiers intervenants ont ravivé ensemble le souvenir d’une nuit qui ne s’efface pas.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

