ENQUETE
4 juin 2026
Disparition de Lyhanna : aucun élément accablant n'a été découvert dans la voiture du principal suspect
La voiture du suspect principal a été exploitée par les enquêteurs. Aucun élément accablant n'a été découvert à ce stade.
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THEMATIQUESFrance
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.