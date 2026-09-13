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13 septembre 2026

Crise des carburants : TotalEnergies est-il un profiteur de guerre ou un bouc émissaire ? Retrouvez le débat entre Jean-Sébastien Ferjou et Laurent Joffrin

Face à la flambée des prix du carburant, TotalEnergies se retrouve au cœur des critiques et du débat politique. L’entreprise est-elle responsable de la hausse des prix à la pompe ou sert-elle de bouc émissaire dans une crise énergétique aggravée par les choix politiques et les tensions géopolitiques ? Jean-Sébastien Ferjou et Laurent Joffrin se sont affrontés sur le sujet dans l'émission « Le Duel » sur France Info.

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MOTS-CLES

Débat , France Info , Jean-Sébastien Ferjou , Laurent Joffrin , profits , Pénurie , Essence , Crise énergétique , facture , tarifs , prix , Patrick Pouyanné , médias , TotalEnergies , taxe sur les super profis , super profits , taxes , Raffineries , pétrole

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Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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