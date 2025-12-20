POLITIQUE
Crise agricole : malgré le Covid, les mêmes failles persistent.

© Miguel MEDINA / AFP

Des agriculteurs lors d'une manifestation. (Image d'illustration)

COLERE DURABLE

20 décembre 2025

Crise agricole persistante : Aides annoncées, colère intacte

Après l’annonce d’un fonds de soutien de 11 millions d’euros par Sébastien Lecornu, la mobilisation agricole ne faiblit pas. Agnès Buzyn pointe des leçons du Covid « pas vraiment tirées », tandis que les blocages se poursuivent malgré la promesse de nouvelles discussions début janvier.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

