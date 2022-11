Covid-19 : faut-il réintégrer les soignants non-vaccinés ?

Un débat sur la réintégraiton des membres du personnel soignant non-vaccinés était organisé sur BFMTV.

La nuit de jeudi a été houleuse à l'Assemblée nationale dans le cadre des débats sur la proposition de loi de La France Insoumise demandant la réintégration des soignants non-vaccinés. Ce thème a été abordé sur l’antenne de BFMTV avec Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la rédaction d’Atlantico, Gilles Mentré, essayiste, ancien diplomate et conseiller du Grand Paris, François Miquet-Marty, président de Viavoice, Jonathan Bouchet-Petersen, éditorialiste politique à Libération, Emilie Zapalski, communicante, fondatrice de l'Agence Émilie Conseil, et Loïc Besson, journaliste politique de BFMTV à l'Assemblée nationale. Le débat était animé par la journaliste Alice Darfeuille.

Le Dr Jérôme Marty a rappelé l’importance de remettre la science au cœur de ce débat. Jérôme Marty a déploré un « débat plus politique que scientifique » à l’Assemblée. Selon le Dr Marty, il serait judicieux d’étudier cette question « au cas par cas ».

Selon Jean-Sébastien Ferjou, la réintégration des soignants non-vaccinés est « un enjeu politique » et doit se faire au cas par cas. Il a également précisé que « la confiance dans la parole publique » était un élément absolument essentiel pour l’efficacité de la politique sanitaire.

Jean-Sébastien Ferjou a également rappelé la détresse de nombreux Français malades dans les Ehpad et les hôpitaux et qui n’ont pas été en mesure de voir leurs proches et leurs aidants lors de la crise du Covid-19.

Pour retrouver l’intégralité du débat en vidéo sur BFMTV : cliquez ICI