Covid-19 : des clients d’un magasin Ikea à Shanghai tentent de fuir désespérément alors que le bâtiment est placé en quarantaine

Crédits Photo: Capture d'écran BBC / DR

Des clients paniqués se sont précipités vers les sorties d'une succursale Ikea à Shanghai samedi après que les autorités sanitaires de la ville ont ordonné la fermeture du magasin après une suspicion d’un cas de Covid-19 détecté sur place.

Plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montraient des clients criant et se poussant pour tenter de s'échapper du bâtiment avant la fermeture des portes. Les clients ne souhaitaient pas être piégés et subir la quarantaine liées aux restrictions sanitaires.

Lors d'un point de presse dimanche, Zhao Dandan, directeur adjoint de la Commission de la santé de Shanghai, a déclaré que « le magasin et la zone touchée » seraient sous étroite surveillance et en gestion « en circuit fermé » pendant deux jours. Les personnes ayant fréquenté le magasin doivent subir deux jours de quarantaine et cinq jours de surveillance sanitaire.

Lundi, les autorités sanitaires de la ville ont signalé six cas de Covid-19 transmis localement à Shanghai, dont cinq étaient asymptomatiques.

La politique zéro-Covid de la Chine repose sur des tests de masse, des quarantaines étendues et même le confinement de villes entières pour éradiquer toute résurgence du virus.

Le service client d'Ikea ​​​​a déclaré dimanche que le magasin était fermé en raison des restrictions liées au Covid.

Le magasin phare de Xuhui, ouvert en 1998, a été le premier point de vente du détaillant de meubles suédois en Chine. Il compte désormais 35 points de vente à travers le pays.

Face à la stratégie Zéro Covid, beaucoup de Chinois ont été enfermés dans des endroits inhabituels, y compris des restaurants, des gymnases et des bureaux.

La fermeture soudaine du magasin Ikea a été ordonnée parce qu'un contact étroit d'un garçon de six ans qui a été testé positif après son retour à Shanghai de Lhassa au Tibet s'y était rendu, a déclaré dimanche le directeur adjoint de la Commission de la santé de Shanghai, Zhao Dandan.