Covid-19 : retrouvez l’intégralité de la conférence de presse de Jean Castex sur le déconfinement et le nouveau protocole sanitaire dans les écoles

Jean Castex s'est exprimé lors d'une nouvelle conférence de presse, ce jeudi 22 avril, sur la situation sanitaire en France. De nouvelles mesures ont été annoncées.

Jean Castex s’est exprimé lors d'une conférence de presse, ce jeudi 22 avril, en présence de plusieurs ministres. Le chef du gouvernement a tenu à clarifier les nouvelles mesures sanitaires pour les écoles. La réouverture de certains commerces et des terrasses des bars et des restaurants est prévue pour la mi-mai.

Jean Castex s’est exprimé avec Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer et Gérald Darmanin lors d’une nouvelle conférence de presse ce jeudi soir.

Parmi les principales mesures annonces, la réouverture des écoles maternelles et élémentaires est bien programmée pour le lundi 26 avril. Le protocole sanitaire sera renforcé dans les établissements scolaires. Dès lundi, 400.000 tests salivaires seront proposés chaque semaine aux écoles élémentaires, avec un objectif de 600.000 à la mi-mai. Des autotests seront aussi mis à disposition de « tous les personnels de l'Education nationale» dès la semaine prochaine, et des lycéens dès le 10 mai.

Les collégiens et les lycéens reprendront les cours à distance la semaine du 26 avril. Les premiers pourront retrouver leur établissement « la semaine du 3 mai », mais « en demi-jauge » pour les élèves de quatrième et de troisième des quinze départements les plus touchés par l'épidémie. Tous les lycéens pourront revenir dans leurs établissements pour suivre leurs cours lors de la semaine du 3 mai mais également « en demi-jauge ».

La date du 3 mai coïncidera avec la fin des « contraintes de déplacement en journée », l'obligation de remplir une attestation à motifs dérogatoires pour se déplacer au-delà de 10 kilomètres.

Jean Castex a annoncé que « le couvre-feu est maintenu et le sera jusqu'à nouvel ordre ».

La réouverture des commerces, des restaurants et des lieux culturels sera « progressive », territorialisée et dépendra de l'évolution de l'épidémie. Elle pourrait commencer « autour de la mi-mai ».

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a annoncé qu’une quarantaine de dix jours sera instaurée pour les voyageurs venant de pays touchés par des variants (le Brésil, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud et l'Inde).