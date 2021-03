Covid-19 : retrouvez l’intégralité de la conférence de presse de Jean Castex et les nouvelles mesures liées au confinement dans 16 départements

Crédits Photo: Capture d'écran Youtube / DR

Le Premier ministre a confirmé le retour à un confinement pour seize départements français, dont l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Le couvre-feu dans les autres départements passe à 19 heures.

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, se sont exprimés lors d’une nouvelle conférence de presse ce jeudi soir. Ils ont fait le point sur l’évolution de la pandémie à travers l’Hexagone et ont dévoilé de nouvelles mesures. Jean Castex a notamment annoncé l’instauration d’un confinement pour seize départements français, dont l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Le couvre-feu sera instauré dans les autres départements. Il entrera en vigueur dorénavant à 19 heures. Ces nouvelles mesures doivent permettre de freiner l’épidémie et de faire face à cette troisième vague. Les écoles resteront néanmoins ouvertes. Le télétravail se poursuit. De nombreux commerces devront également fermer (110.000 commerces dans les 16 départements). Un total de 21 millions de Français sont concernés par ce nouveau confinement qui sera déployé pour limiter les contaminations et freiner l'épidémie.