Covid-19 : la 4ème vague a "pour le moment" un impact "très modéré" sur les hôpitaux parisiens, mais le risque d'engorgement dans les semaines à venir "est réel", selon Rémi Salomon

Crédits Photo: Capture d'écran France Info / DR

Rémi Salomon, président de la commission médicale de l’AP-HP, était l'invité ce jeudi 29 juillet de France Info.

Rémi Salomon, le président de la commission médicale de l’AP-HP, était invité sur France Info ce 29 juillet. Il a été interrogé sur la crise sanitaire. Selon lui et "pour le moment", l'impact de la 4ème vague du Covid-19 dans les hôpitaux parisiens est "très modéré" :

"Dans les hôpitaux parisiens, pour le moment, l'impact est très modéré, mais on voit revenir depuis maintenant une dizaine de jours des patients aux urgences et certains sont hospitalisés avec des formes graves. Il n'y a pour le moment pas de difficulté à trouver des lits dans les services de réanimation, mais ça pourrait bien venir (...) On est frappé de voir que ce sont des patients qui ne sont pas vaccinés et qui sont un peu plus jeunes que lors des précédentes vagues. C'est assez logique puisque les jeunes sont moins vaccinés que les plus anciens".