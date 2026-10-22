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22 octobre 2026

Congrès du RN à Orléans : 20.000 à 30.000 contre-manifestants attendus et 3.000 policiers mobilisés

La préfecture du Loiret a décidé d'interdire les manifestations non déclarées dans l’ensemble de la commune d’Orléans pour la journée du dimanche 25 octobre en marge du congrès du Rassemblement national. Face aux risques de débordements et aux alertes des services de renseignement, les autorités vont déployer un dispositif de sécurité exceptionnel pour garantir le bon déroulé du meeting du Rassemblement national. La mobilisation prévue samedi contre le RN reste autorisée.

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MOTS-CLES

Congrès , Rassemblement National , Orléans , Laurent Nuñez , opposants , extrême gauche , ultragauche , black bloc , casseurs , pilleurs , pillages , maintien de l'ordre , militants politiques , sécurité , insécurité , Marine Le Pen , Jordan Bardella , Congrès d'Orléans , menace , Gérald Darmanin , police , policiers , gendarmes , CRS , syndicats

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Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.