Capture d’écran BFMTV

INFO BFMTV

30 décembre 2025

Ce que va dire Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31 décembre

Pour les avant-derniers vœux de son quinquennat, le président de la République va marteler ce mercredi 31 décembre que 2026 sera une année utile et que des réformes sont possibles malgré l'instabilité politique, indique BFMTV.

Kimberley Bort

2 min de lecture

Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.