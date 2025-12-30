Capture d’écran BFMTV
30 décembre 2025
Ce que va dire Emmanuel Macron lors de ses vœux du 31 décembre
Pour les avant-derniers vœux de son quinquennat, le président de la République va marteler ce mercredi 31 décembre que 2026 sera une année utile et que des réformes sont possibles malgré l'instabilité politique, indique BFMTV.
