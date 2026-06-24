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24 juin 2026

Canicule : la fréquentation des urgences en hausse

La ministre de la Santé Stéphanie Rist se veut rassurante sur la situation des hôpitaux du pays, malgré une augmentation des passages aux urgences, en pleine canicule.

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MOTS-CLES

canicule , Sébastien Lecornu , hôpitaux , urgences , fortes chaleurs

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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