SOUS CONTROLE
24 juin 2026
Canicule : la fréquentation des urgences en hausse
La ministre de la Santé Stéphanie Rist se veut rassurante sur la situation des hôpitaux du pays, malgré une augmentation des passages aux urgences, en pleine canicule.
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THEMATIQUESClimat
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.