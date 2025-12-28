POLITIQUE
Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans

© Wikimedia Commons - domaine public

Brigitte Bardot jeune. (Image d'illustration)

DISPARITION D’UNE ICONE FRANCAISE

28 décembre 2025

Brigitte Bardot est morte à 91 ans

Figure majeure du cinéma français et symbole mondial de liberté, Brigitte Bardot est décédée à l’âge de 91 ans, a annoncé ce dimanche 28 décembre la Fondation qui porte son nom.

BFMTV

people , disparition , icône française , Cinéma

People
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

