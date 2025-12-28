Brigitte Bardot est morte à l'âge de 91 ans
DISPARITION D’UNE ICONE FRANCAISE
28 décembre 2025
Brigitte Bardot est morte à 91 ans
Figure majeure du cinéma français et symbole mondial de liberté, Brigitte Bardot est décédée à l’âge de 91 ans, a annoncé ce dimanche 28 décembre la Fondation qui porte son nom.
