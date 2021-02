Bernard Cazeneuve : "Personne ne se pose la question de ce que serait la situation au Mali si nous n'étions pas intervenus" 

Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ex-ministre de l'Intérieur de François Hollande, était l'invité du Grand entretien de France Inter ce mardi 9 février pour présenter le rapport de l’Institut Montaigne sur la défense et la sécurité. Il était accompagné par Nicolas Baverez. Bernard Cazeneuve a notamment évoqué la mission de la France dans la lutte contre le terrorisme et à tenu à saluer l'engagement et le courage des soldats français lors de leurs missions en Afrique, notamment afin d'endiguer la menace terroriste dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali :