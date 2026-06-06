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6 juin 2026

Bernadette Chirac, la dernière grande dame de l’ère Chirac s’est éteinte

Bernadette Chirac est décédée à l'âge de 93 ans. Première dame, élue de terrain et figure emblématique des Pièces Jaunes, elle laisse l'image d'une femme engagée qui aura marqué la vie politique française bien au-delà de son rôle aux côtés de Jacques Chirac.

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MOTS-CLES

Bernadette Chirac , Ex-président , première dame , Opération Pièces Jaunes , perte

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.